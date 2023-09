Due giovani si schiantano in moto contro un'auto in sosta, in gravissime condizioni al Bufalini

Un grave incidente si è registrato nel cuore della notte, tra sabato e domenica (17 settembre), lungo viale Romagna, a Lido di Savio. Erano circa le 3,50 quando una moto Suzuki con a bordo due giovani è andata a impattare violentemente contro un’auto in sosta. Si tratta di due ragazzi nati nel 1991 e nel 1998. L’incidente è avvenuto all’altezza con via Fusignano. Secondo le prime ricostruzioni, gli accertamenti sono in carico alla Polizia locale di Ravenna, la moto è andata a scontrarsi contro una Fiat 500 che era in sosta, parcheggiata sulla strada lato mare. Sul luogo dell'incidente, al momento, non sarebbero stati trovati i caschi dei due motociclisti.

Entrambi i giovani sono volati rovinosamente a terra, uno a lato dell’auto rimanendo da subito incosciente, mentre l’altro si è infilato con una parte del corpo sotto all’automobile. Sul posto sono giunti i soccorsi con due ambulanze del 118, l’automedica ed è poi stata richiesta, vista la gravità, l’intervento dell’elicottero da Bologna abilitato al volo notturno. Dopo essere stati stabilizzati, entrambi i ragazzi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena, uno dei due è ricoverato con un codice di massima gravità.