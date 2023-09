Frontale nella notte, auto con 4 giovani finisce nel fossato

Tremendo scontro frontale quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Naviglio di Bagnacavallo nel quale sono rimasti feriti quattro giovani tutti ventenni. Il sinistro si è verificato intorno alle 2 quando, dai primi riscontri, una Golf stava procedendo sulla strada in direzione di Faenza e per cause ancora in corso di accertamento il guidatore arrivato nei pressi della rotatoria che porta all'autostrada avrebbe invaso la corsia opposta mentre in quel momento stava arrivando una Citroen C3 suv con a bordo due coppie. Nel violento impatto la prima vettura è carambolata su sé stessa mentre, la secondo, ha terminato la sua corsa nel fossato che costeggia la strada. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere 3 ambulanze e l'auto medicalizzata oltre all'elimedica da Bologna e i vigili del fuoco. Mentre il conducente della Golf è rimasto praticamente illeso, e avrebbe rifiutato di essere accompagnato in ospedale, ad avere la peggio sono stati i ragazzi che, nonostante il forte scontro, hanno tutti riportato lesioni di media gravità. La più seria è risultata essere una delle ragazze, rimasta comunque sempre cosciente, che è stata trasportata con l'eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. In via Naviglio, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Lugo.