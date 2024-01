Incidente tra auto e camion che trasporta gpl: due feriti, traffico in tilt sulla statale

Traffico in tilt martedì mattina nel tratto ravennate della statale Adriatica. Appena prima delle 10, poco dopo lo svincolo del centro commerciale Esp, sono venuti a collisione per cause in corso d'accertamento una Volkswagen Touareg e due camion cisterne, una che trasporta gpl e una che trasporta alimenti. L'incidente è avvenuto in direzione sud.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone: una a bordo dell'auto e una a bordo della cisterna che portava gpl. Giunto sul posto il 118 con due ambulanze e un'automedica, i Vigili del Fuoco con diversi mezzi, la Polizia Stradale e la Polizia locale di Ravenna.

Il traffico verso Rimini attualmente è paralizzato, con l'Adriatica che è stata chiusa in direzione sud fino alle 13. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria su viale Vincenzo Randi e rientro alla rotatoria con la SS67. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.