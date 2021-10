L'auto sbanda e si schianta fuori strada: un 60enne finisce in ospedale

Per soccorrere l'uomo sono intervenuti i medici del 118 e i Vigili del Fuoco. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale

Violento schianto di un'auto. L'incidente è avvenuto domenica sera, verso le 21.30, alle porte di Cotignola. Un uomo di 60 anni di Bagnacavallo stava procedendo a bordo della sua vettura, una Fiat Punto, lungo via Ponte Pietra da San Severo verso Cotignola quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto colpendo un terrapieno posto a lato della strada.

Sul posto sono accorsi i soccorsi del 118, con automedica e ambulanza e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. Considerate le sue ferite, l'uomo è stato poi trasportato con codice di media gravità all'ospedale di Ravenna. Non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico che è stato regolato sul posto dagli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna.