Scontro tra un'auto e un trattore: ferito grave portato in ospedale in elicottero

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì, a Barbiano di Cotignola. Erano quasi le 18 e un trattore, condotto da un 62enne della zona, stava percorrendo via Caduti per la libertà da Solarolo verso Barbiano quando, giunto poco dopo l'intersezione con via III Case, si è scontrato con un Suzuki Tarraco che viaggiava in direzione contraria verso Solarolo, per cause ancora in corso d'accertamento.

Nel violento scontro, l'uomo a bordo del trattore è caduto sbattendo violentemente la testa sull'asfalto, pur rimanendo cosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero con codice di massima gravità. Per aiutare nei soccorsi anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per i rilievi di legge.