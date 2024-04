Ciclista investito da un furgone all'incrocio: trasportato in elicottero in ospedale

Ha coinvolto un ciclista l'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì, attorno alle 18.15, all'incrocio tra via Baronessa e via Canale Molinetto. L'autista di un furgone commerciale, che proveniva da Punta Marina e si immetteva su via Canale Molinetto, svoltando a destra verso la Classicana in direzione Porto Fuori non si è accorto che dalla propria destra, sulla pista ciclabile, arrivava un ciclista, un uomo di 41 anni. L'impatto è stato inevitabile e violento.

Sul posto si sono portati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito - rimasto sempre cosciente - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.