Panico al bar: furgone piomba su sgabelli e tavolini nel gazebo

Strage evitata per un pelo questa mattina in un bar di via Granarolo a Faenza. Attorno alle 7.30, in pieno orario colazione, un furgone che arrivava da Faenza è piombato nel dehor esterno del Caffè Sacao colpendo sgabelli e tavolini, che fortunatamente in quel momento erano vuoti. Il conducente, prima di sfondare il gazebo, avrebbe perso il controllo del mezzo colpendo altri veicoli in sosta nel parcheggio di fronte al locale.

Un vero colpo di fortuna, quindi, per una decina di clienti che stavano facendo colazione in altre zone del bar, scioccati dalla scena. Illeso anche il conducente del furgone, un 50enne. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale della Romagna Faentina per i rilievi di legge, che dovranno stabilire cosa sia successo.