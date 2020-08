L'impatto contro il guard-rail è violentissimo: ancora una tragedia in strada, muore una ragazza

L'impatto è stato violentissimo e, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Ancora una giovane vittima spezzata sulle strade della Romagna, questa volta in A-14, al chilometro 14 nord, nel territorio del ravennate. A perdere la vita una ragazza di 24 anni, residente in zona, deceduta nel tremendo impatto della Lancia Y sulla quale era a bordo contro il guard-rail. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di sabato mattina: sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia per i rilievi di rito e i sanitari del 118. L'incidente è avvenuto in pratica negli stessi minuti di un altro tragico schianto, quello sulla "Cervese" al confine tra forlivese e ravennate, dove ha perso la vita una persona (Articolo qui)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incidente è avvenuto all'alba. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Autostradale di Forlì, la ragazza stava percorrendo la A-14 dir con direzione di marcia Ravenna-Lugo quando ha perso il controllo del mezzo. L'auto è scartata verso destra, andando ad impattare in maniera violentissima contro il guard-rail poche centinaia di metri prima dello svincolo di Bagnacavallo. I medici del 118 hanno provato a strapparla alla morte, ma la giovane è morta durante il trasporto verso l'ospedale. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Ravenna per la messa in sicurezza del mezzo e per aiutare i sanitari del 118 ad estrarre il corpo della sfortunata ragazza dalle lamiere contorte della piccola utilitaria.