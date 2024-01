Si schiantano nella rotonda e l'auto cappotta nel giardino di un locale: morto un uomo, automobilista in fuga

Drammatico incidente nella notte tra venerdì e sabato a Godo di Russi, all'intersezione tra via San Vitale e via Sentierone. Era da poco passata la mezzanotte quando un'auto, una Toyota con a bordo due uomini e una donna, stava viaggiando lungo la San Vitale da Lugo verso Ravenna. L'auto, giunta alla rotonda con via Sentierone, per cause in corso d'accertamento ha tirato dritto, si è imbarcata ed è volata nel giardino di fronte al bar 'Il ristoro del panda' cappottandosi su un fianco.

Gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna che hanno iniziato a estrarre i feriti dall'abitacolo dell'auto. Poi il singolare episodio: il primo a essere stato portato in salvo è stato l'uomo alla guida che, una volta uscito dal veicolo, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Nel frattempo i soccorritori hanno estratto anche gli altri due feriti: ad avere la peggio è stato il secondo uomo, un 58enne, che è deceduto nel violento schianto. La donna, invece, è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Ravenna, che hanno dato il via alle ricerche per ritrovare l'automobilista in fuga. Poco dopo è stato fermato un uomo che, dalle prime informazioni, dovrebbe essere proprio il ricercato. Le indagini del caso sono ancora in corso.