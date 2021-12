Si scontra con un'auto parcheggiata e si ribalta: un uomo finisce in ospedale

Un brutto incidente sulle strade ravennati. E' accaduto mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, a Ponte Nuovo all'incrocio tra via 56 martiri e via del giuggiolo. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente che vedono coinvolta una Peugeot 2008 guidata da un 50enne del Ravennate. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava procedendo su via 56 martiri in direzione Madonna dell'albero quando, per cause al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, ha finito per scontrarsi con una Fiat Punto parcheggiata sul lato destro della strada. Dopo la botta la Peugeot si è poi ribaltata in mezzo alla via.

Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, e i Vigili del Fuoco di Ravenna per far uscire l'uomo dal veicolo. I medici hanno poi deciso di portare il 50enne, rimasto sempre cosciente, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. La strada è momentaneamente chiusa nel punto dell'incidente e il traffico viene deviato su percorsi alternativi.