Investita da un furgone mentre attraversava la strada: donna portata in ospedale

Un brutto incidente è avvenuto poco dopo le 15 a Ravenna in via Bassano del Grappa all'incrocio con via dei Partigiani. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna, una donna di circa 85 anni stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando, per cause ancora da accertare, è stata investita da un furgone commerciale Peugeot che percorreva via Bassano provenendo da via Ravegnana. Immediatamente soccorsa dal 118, con ambulanza e automedica, l'anziana avrebbe perso per breve tempo conoscenza ed è stata poi trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sul posto il traffico è stato gestito a senso unico alternato dalla Polizia Locale.