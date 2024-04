Nell'affrontare una curva perde il controllo della moto e finisce in un fosso: paura per un 39enne

Incidente in via Dismano a Ravenna, un grande spavento per un motociclista 39enne moldavo residente a Savignano. L'uomo ha perso il controllo della sua Yamaha mentre stava percorrendo via Dismano verso l'abitato di Ponte Nuovo.

In base a una prima ricostruzione, il 39enne nell'affrontare una curva a destra ha perso il controllo della moto andandosi a schiantare in un fosso, contro la recinzione di una casa. Immediatamente soccorso dal 118 con ambulanza e automedica è rimasto sempre vigile, è stato stabilizzato sul posto ed è stato trasportato con un codice di media gravità all'ospedale Bufalini. Sono state minime le ripercussioni sul traffico gestite dalla Polizia Locale di Ravenna intervenuta sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente.