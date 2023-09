Pericolosa carambola in auto. Sbanda, sbatte sul muro e finisce nel fosso: due persone in ospedale

Violento incidente in auto per due persone, che finiscono in ospedale. Tutto è avvenuto poco dopo le 15.30. Secondo le prime ricostruzioni, una Nissan Qashqai con a bordo due faentini, un uomo e una donna, stava procedendo su via Pedergnana Superiore, da Villa San Martino verso Sant'Agata sul Santerno, quando all'incrcocio con via Plontino e via Tiglio Destro la 70enne al volante avrebbe perso il controllo dell'auto sbandando sulla propria destra. A quel punto il veicolo avrebbe prima impattato contro un muricciolo che delimita il perimetro di una casa, per poi concludere la propria corsa sprofondando nel fosso che corre a lato della strada.

Immediatamente le due persone a bordo sono state soccorse dall'elicottero e dall'ambulanza del 118 e dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. Dopo essere stati estratti dall'abitacolo dai pompieri, i due sono stati affidati alle cure dei sanitari. L'uomo, di circa 75 anni, è stato trasportato con urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Ferite più lievi per la 70enne che è stato portata all'ospedale di Ravenna. Sul posto per i rilievi era presente anche la Polizia Locale della Bassa Romagna.