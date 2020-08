Schianto in curva all'alba: ciclista gravissimo in ospedale

Pauroso incidente all'alba di giovedì a Ponte Nuovo. Poco prima delle 7.30 un ciclista, un 47enne ravennate, che viaggiava su via del Pino è stato colpito da un'auto, una Renault Clio condotta da un 20enne ravennate che procedeva verso via dell'Ulivo, all'altezza della curva all'intersezione con via Nespoli. Nel violento contatto tra i due mezzi, il ciclista è stato sbalzato dalla bici rovinando sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica e in seconda battuta - viste le gravi condizioni del ferito - l'elicottero con il quale l'uomo, rimasto incosciente fin da subito, è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dal sinistro dalla Polizia locale di Ravenna per permettere i rilievi di legge.