Schianto tra due veicoli, entrambi i conducenti trasportati al "Bufalini" di Cesena

Carambola tra due veicoli, nella tarda mattinata di sabato, a Cotignola con entrambi i guidatori che sono stati trasportati dal 118 al "Bufalini" di Cesena per le lesioni riportate. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12.20 nei pressi dello svincolo del casello autostradale quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Municipale della Bassa Romagna, sono venuti a collisione un furgone e una Volvo V50. Il primo mezzo era guidato da un 57enne di nazionalità albanese mentre, la vettura, era condotta da un 49enne del posto. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i mezzi del 118 e, per precauzione, è stato fatta alzare anche l'eliambulanza. I feriti, una volta stabilizzati, sono stati trasferiti al "Bufalini" di Cesena con codici di media gravità e non sarebbero in pericolo di vita.