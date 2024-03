Uno scontro fra tre veicoli, fortunatamente senza feriti, ha portato alla chiusura temporanea di viale Alberti, nel tratto dall'imbocco di via Ravegnana verso viale Newton e viale Galilei. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Sul posto per i rilievi del caso e per regolare il traffico la Polizia Locale di Ravenna.