Violento scontro fra auto e scooter, bimba e papà sbalzati a terra: finiscono in ospedale

Un grave incidente si è verificato a Lugo poco dopo le 13 di sabato. E' accaduto in via Piratello, nel tratto compreso tra le rotonde di via Mentana e via di Giù, dove si è verificato lo scontro tra uno scooter Peugeot Satelis, con a bordo un uomo e sua figlia di 10 anni, e una Skoda Octavia condotta da un uomo di 55 anni. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di valutazione da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, giunta sul posto per i rilievi. Nel violento impatto fra i due mezzi hanno avuto la peggio i due passeggeri dello scooter, che sono stati sbalzati a terra.

Immediatamente sono accorsi sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e l'elicottero. La bimba è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con urgenza, considerando la giovane età, anche se la paziente è sempre rimasta cosciente. Al Bufalini di Cesena con codice di media gravità anche il padre della bambina. Nel corso delle operazioni di soccorso, via Piratello è rimasta temporaneamente chiusa al traffico. L'automobilista e un altro passeggero dell'auto non hanno invece riportato particolari ferite nello scontro.