Travolto da un'auto in via Dismano: ciclista trasportato d'urgenza al Bufalini

Via Dismano è stata teatro nella tarda serata di venerdì di un grave incidente, tra gli abitati di Osteria e San Zaccaria, all'altezza del chilometro 10+500. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Ravenna, un ciclista - di cui non sono ancora note le generalità - che procedeva con direzione di marcia Cesena-Ravenna è stato urtato da un'auto condotta da un giovane, una "Hyundai I10", che procedeva lungo la stessa direzione.

La bici è stata scaraventata a bordo strada, in un fondo agricolo, mentre il malcapitato è rovinato riportato gravi lesioni. E' stato l'automobilista stesso ad allertare i soccorsi. L'allarme è giunto intorno alle 21.30. Sul posto i sanitari del 118 hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo.

Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato col codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Presenti anche i Vigili del Fuoco con una squadra. La strada è stata chiusa per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge.

Fotoservizio di Massimo Argnani