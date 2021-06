Violento scontro all'incrocio con un'auto: motociclista trasportato in ospedale

Violento incidente nel pomeriggio di venerdì fra Barbiano e Zagonara. Lo schianto, che ha coinvolto un'auto e una moto, si è verificato intorno alle 17 all'incriocio tra via Peschiera ponente, via Grilli e via Corriera. Un uomo di 25 anni, residente a Riolo Terme, stava viaggiando con la sua moto Cbr su via Corriera da Lugo verso Solarolo quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale della Bassa Romagna, è entrato in collisione con una Volkswagen Polo guidata da un 60enne che da via Grilli stava attraversando l'incrocio diretto in via Peschiera. Nel violento impatto contro il retro dell'auto, il motociclista è stato sbalzato dalla sua moto ed è caduto sull'asfalto.

Soccorso dall'ambulanza e dall'elicottero del 118 il centauro ha riportato un grave trauma a un arto inferiore, pur rimanendo cosciente, ed è stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto a sostegno della polizia municipale della Bassa Romagna anche una pattuglia dei Carabinieri di Lugo. Sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine hanno istituito il senso unico alternato per regolare il traffico.

Foto Massimo Argnani