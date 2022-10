In centinaia da Ravenna alla manifestazione della Cgil. "Testimonia la preoccupazione del momento"

A un anno dall'assalto alla sede nazionale di corso d'Italia, la Cgil è scesa in piazza a Roma per la manifestazione dal titolo: "Italia, Europa ascoltate il lavoro". Dal palco di piazza del Popolo, stracolma di gente, si sono susseguiti diversi interventi e le conclusioni sono state affidate a Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.

“L’ampissima partecipazione dal territorio di Ravenna testimonia di quanto sia diffusa la preoccupazione per la difficile fase che stiamo vivendo – commenta la segretaria generale della Cgil di Ravenna, Marinella Melandri -. Centinaia di persone hanno raggiunto la capitale, grazie ai pullman allestiti dalla Camera del lavoro e anche con mezzi propri. In un momento estremamente difficile per il Paese, la Cgil è scesa in piazza per il lavoro, per i diritti e la giustizia sociale. Le lavoratrici e i lavoratori, in questi anni, non hanno ricevuto ascolto e le loro condizioni sono peggiorate, mentre per alcuni i profitti sono enormemente aumentati. A un anno di distanza dall’assalto alla nostra sede, diciamo no alla cultura della violenza e a qualsiasi forma di fascismo".

La nota prosegue: "Di fronte all’emergenza economica, si conferma la necessità di una riforma fiscale per aumentare i redditi e per la redistribuzione della ricchezza. La soluzione non è la flat tax. Bisogna fare vera lotta all’evasione fiscale. Occorre creare lavoro e combattere la precarietà. Le tutele e i diritti devono essere uguali per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla forma contrattuale alla quale sono sottoposti. Vogliamo cambiare il Paese, partecipare alle scelte. Le iniziative della Cgil proseguiranno nelle prossime settimane: il 22 ottobre ci sarà una manifestazione unitaria a Roma su sicurezza e salute sul lavoro, mentre il 29 ottobre saremo in piazza per la sanità, per il welfare e per la legge sulla non autosufficienza”.