Conferma di Daniele Rossi al vertice di Autorità Portuale, Fagnani: "Vince l’interesse del territorio"

Dopo la conferma ottenuta alla Camera, il 12 gennaio anche la commissione Trasporti del Senato ha votato a favore della conferma del secondo mandato di Daniele Rossi, alla presidenza dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna. Il voto favorevole arriva dopo che la stessa commissione aveva rinviato la nomina su richiesta del senatore Gregorio De Falco.

“Esprimo viva soddisfazione per la conferma per il secondo mandato di Daniele Rossi”, dichiara Roberto Fagnani, Assessore ai Lavori Pubblici e coordinatore Provinciale di Italia Viva.

“A dicembre la Commissione Trasporti del Senato aveva rinviato la nomina su richiesta del relatore, il sen. De Falco (ex M5S) - continua Fagnani - che aveva richiesto ulteriori approfondimenti. Una decisione che aveva causato grossi malumori nel ravennate in quanto l’Autorità è alle prese con importanti lavori per il nuovo Hub fondamentali per il Porto di Ravenna”.

“Grazie anche a Italia Viva e all’intervento del nostro deputato romagnolo Marco Di Maio - afferma Fagnani - Italia Viva ha votato a favore della riconferma e al lavoro che abbiamo fatto, soprattutto ascoltando il territorio e le sue esigenze. Abbiamo scongiurato il ritardo della nomina, nonostante la grave crisi politica delle Istituzioni centrali e le illazioni di chi aveva messo in dubbio il nostro sostegno per via della situazione politica che l’Italia sta attraversando”.

“Ancora una volta abbiamo dimostrato di saperci far prevalere l’interesse del territorio ai calcoli politici - aggiunge Fagnani - e di lavorare sui contenuti concreti che riguardano il Paese e le nostre comunità. Formulo i migliori auguri al presidente Rossi, che possa continuare il buon lavoro che con impegno e dedizione ha svolto fino ad oggi”.