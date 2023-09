Donazioni di fieno: il cuore solidale degli agricoltori Cia si manifesta ancora una volta

Con un gesto di generosità e solidarietà, gli agricoltori associati Cia hanno dimostrato ancora una volta il loro grande cuore. Nei giorni scorsi un camion carico di fieno proveniente dalla Cia di Vicenza ha fatto il suo ingresso a Casola Valsenio e altri camion sono arrivati a Mercato Saraceno con decine di balle di fieno donate dalla Cia di Trento: in entrambi i casi hanno portato supporto per l’alimentazione del bestiame e anche un sentimento di vicinanza nei confronti degli allevatori delle aree colpite da frane e alluvioni.

La Cia di Vicenza è stata accolta per Cia Romagna da Stefania Malavolti, presidente del direttivo Cia Romagna della zona di Faenza e coordinatrice Donne in Campo Romagna. Ad attendere la donazione della Cia di Trento era presente Matteo Pagliarani, vicepresidente di Cia Romagna e coordinatore Agia-Cia Romagna. Grande la gratitudine da parte di tutti coloro che ne beneficeranno, dimostrando l'importanza della solidarietà e dell'aiuto reciproco in tempi di bisogno. Cia Romagna sin dai primissimi giorni dopo le alluvioni si è adoperata per incrociare i bisogni degli agricoltori e degli allevatori con le numerose offerte di aiuto provenienti dalle Cia di diverse zone d’Italia.

In Appennino sono le frane il pesante lascito degli eventi catastrofici del mese di maggio con un impatto particolarmente significativo per diffusione e danni in particolare sulla Romagna e alcune aziende sono ancora difficilmente accessibili con percorsi provvisori. L'alluvione ha inoltre provocato una scarsità nella produzione di foraggio, a causa del ritardo negli sfalci e dei danni alle colture.

L'arrivo del fieno è un segno tangibile dell'unione e della collaborazione tra le comunità agricole di diverse regioni. Questo atto rafforza i legami e sottolinea la resilienza e la solidarietà che caratterizzano il settore agricolo italiano.

Cia Romagna esprime i suoi più sinceri ringraziamenti alle Cia di Vicenza e di Trento per l’ impegno nel sostenere gli agricoltori della zona di Casola Valsenio e Mercato Saraceno. “Questi gesti ci ricordano che, anche di fronte alle sfide, l'unità e la solidarietà possono portare a risultati importanti”, ha commentato il presidente di Cia Romagna Danilo Misirocchi.