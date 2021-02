Facchini, l'allarme delle cooperative: "Deregulation dilagante del settore"

Le due centrali cooperative romagnole, Confcooperative e Legacoop Romagna, martedì hanno inviato la richiesta di una convocazione urgente dell’Osservatorio del Facchinaggio della Provincia di Ravenna "al fine di avviare una attenta valutazione sulla deregulation che il settore sta subendo da anni in maniera continuativa. Ultimo atto di questa situazione già critica, messa ancora più in difficoltà dalla pandemia in corso, il decreto che rinnova la tariffa di riferimento per le attività di facchinaggio per l’anno 2021 - spiegano dalle cooperative - Il decreto infatti prevede una riduzione rispetto all’anno precedente, mentre le cooperative associate rilevano che i costi, anche a causa dello stato di emergenza in corso, sono aumentati significativamente. Questa situazione rischia quindi di diventare insostenibile e va affrontata al più presto nelle sedi opportune".