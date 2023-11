Buon Compleanno Classis: il museo festeggia con una giornata a ingresso gratuito

Il 1 dicembre Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio festeggia 5 anni dall'apertura e per celebrare questa ricorrenza la Fondazione RavennAntica propone una serie di iniziative per festeggiare insieme. Si tratta di un anniversario speciale, in un museo che si è fatto più grande grazie all'inaugurazione, avvenuta a settembre, di due nuove sezioni, Abitare a Ravenna e Pregare a Ravenna, che accolgono quasi 150 mq di mosaici inediti, un immenso patrimonio fatto di conoscenze e consapevolezze sulla vita privata e pubblica della comunità ravennate all'epoca di Ravenna Capitale.

Per dare un segno di riconoscenza alle tante persone che hanno visitato e sostenuto il museo, facendo conoscere i nuovi spazi, e per invitare chi ancora non lo conoscesse nelle giornate di venerdì 1 dicembre e sabato 2 dicembre l'ingresso al Museo è gratuito per tutti i visitatori. Si propongono poi delle attività che integrano la visita al museo rivolte a grandi e piccini, ad appassionati e professionisti del settore per dare valore alle diverse dimensioni del museo, dalla didattica alla comunicazione, dall'approfondimento alla fruizione.

Venerdì 1 dicembre, alle ore 17.30, è in programma un appuntamento speciale della rassegna RavennAntica for Kids: il Museo sarà protagonista del primo avvincente Gioco dell'Oca storico archeologico in dimensioni reali, che si snoda attraverso un percorso divertente e ricco di imprevisti all'interno degli ambienti museali. Bambini dai 5 agli 11 anni. Durata attività 1h 30'. Tariffa € 9 a bambino - accompagnatore gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 0544 473717.

Alle ore 17.30, inoltre, si propone una visita guidata ad aggregazione libera, cioè tutti coloro che lo desiderano possono presentarsi all'appuntamento delle 17,30 e grazie all'ingresso gratuito poter usufruire del servizio di visita guidata. L'itinerario di visita riguarda il museo e offre uno specifico focus sul mosaico antico, protagonista delle nuove sezioni Abitare a Ravenna e Pregare a Ravenna. Tariffa: € 3 a persona.

Poichè il Classis Ravenna nasce come Museo che vuole raccontare la storia, il suo “compleanno” è anche l’occasione per approfondire questo tema. Nella giornata di sabato 2 dicembre, alle ore 16.00, incontro su Musei e comunicazione: raccontare la storia. Ne discuteranno assieme a Giuseppe Sassatelli, Presidente della Fondazione Ravennantica due illustri ospiti: Antonio Patuelli, Presidente Cassa di Ravenna S.p.A. oltre che appassionato ed esperto di storia e Piero Pruneti, Direttore della rivista Archeologia Viva e figura importante della divulgazione archeologica.

Fulcro dell'incontro saranno le modalità con cui i nostri musei comunicano con il pubblico, evidenziando accanto alle molte carenze del settore anche le necessarie e opportune prospettive di miglioramento. La riflessione sulla complessità delle dimensioni comunicative oltre ad essere utile per gli addetti ai lavori, sarà una preziosa occasione di confronto in cui coinvolgere direttamente i visitatori e tutti coloro che sono interessati alla comprensione del nostro patrimonio culturale e delle sue valenze storiche.