Prodotti prelibati, eccellenze del territorio e una 'sorpresa' per gli innamorati al biomercato

Si trovano le eccellenze del territorio sulle bancarelle del Biomercato di Alfonsine. L'appuntamento è ogni mercoledì in piazza Vincenzo Monti, dalle 16:00 alle 19:00. Evento speciale per mercoledì 14 febbraio: si festeggia l'ultimo giorno di Carnevale con una merenda "carnevalesca" e c'è anche una promozione per gli innamorati. Il Biomercato ospita bancarelle che riescono a coprire la maggior parte delle tipologie alimentari. Dai formaggi, sia freschi che stagionati, e lo yogurt di Debora dell'azienda Ranch Abeto Vecchio di Marradi, al miele e ai prodotti dell'alveare, il vino, e l'olio del Baffo dell'azienda Pieve Regina di Zattaglia.

Si trovano anche i prodotti dei migliori forni bio del territorio con farine romagnole, pane con lievito madre, focacce e biscotti bio classici e vegan, con o senza zucchero, e senza glutine di Pierfranco (Biscottino) dell'azienda L'albero della vita. C'è poi la frutta e verdura di Elisa e Cesare dell'azienda Arborea. Tutti i prodotti sono di piccole aziende biologiche che fanno della qualità dei propri prodotti e del servizio offerto ai clienti la loro scelta, non solo lavorativa ma anche di vita.