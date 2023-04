Stagione dei Teatri, famiglie e scuole: "Albero" al Rasi

Prosegue La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole con lo spettacolo di domenica 16 aprile consigliato dai 2 anni in su. Il nuovo appuntamento nell'ambito de La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole è fissato per domenica 16 aprile, alle 11:00, al Teatro Rasi, dove andrà in scena Albero, spettacolo a cura di Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro (in replica per le scuole nelle mattine del 12, 13 e 14 aprile).

Il nuovo spettacolo della compagnia Drammatico Vegetale - con la regia di Pietro Fenati, in scena insieme ad Elvira Mascanzoni - è un omaggio alla figura centrale della natura e trae spunto dall'opera di Bruno Munari. I temi sono l’albero, il paesaggio e lo scorrere della vita rappresentati attraverso le forme dell’arte contemporanea e del teatro delle ombre, sul filo della filosofia zen. In principio una scena spoglia; poi da un seme lo spazio del teatro si riempie. Il motto è: la vita è un respiro nel tempo.

Scenografie e costumi Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni, musiche Saya Namikawa, luci e audio Alessandro Bonoli, produzione Drammatico Vegetale / Ravenna Teatro. Lo spettacolo è consigliato dai due anni in su.

L'intero calendario è consultabile sul sito https://www.ravennateatro.com/wp-content/uploads/2022/09/Scuole-e-Famiglie-PROGRAMMA-22-23.pdf

La rassegna 2022/23 conta 22 spettacoli portati in scena da compagnie che provengono da tutt’Italia e che hanno partecipato a festival internazionali: da un lato si rivolge ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, dal nido agli istituti secondari di primo grado, accompagnati dai loro insegnanti; dall’altro è diretta alle famiglie che intendono usufruire del potere immaginifico del teatro per donare ai bambini e alle bambine nuovi strumenti di lettura del presente.

La rassegna - che si alterna tra Rasi e Socjale - è realizzata da Drammatico Vegetale/Ravenna Teatro, che ne cura la direzione artistica. Gli appuntamenti dedicati alle scuole sono organizzati in collaborazione con Accademia Perduta/Romagna Teatri.

ORARI E INFORMAZIONI

Gli uffici di Ravenna Teatro sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tel. 0544 36239 / 3783046661

Ingresso unico 5 euro. I biglietti sono in vendita su ravennateatro.com

La biglietteria è aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 al Teatro Rasi e da un’ora prima nei luoghi di spettacolo. Prenotazioni da lunedì a venerdì al numero 333 7605760 dalle 10:00 alle 17:00.