Un omaggio alla poetessa Amelia Rosselli con Elena Bucci e Luigi Ceccarelli

"Una problematica della forma poetica è stata per me sempre connessa a quella più strettamente musicale, e non ho mai in realtà scisso le due discipline": per Amelia Rosselli, poesia e musica si intrecciano in una sola lingua, quella di cui si nutre la vita stessa. E allora, per ricordare e tornare ad “ascoltare” la sua voce, le due dimensioni espressive devono fondersi in una sola, e nessuno può farlo meglio di due artisti che già più volte si sono incontrati sul filo sottile che separa, e unisce, la parola e la musica: un’interprete acuta come l’attrice e drammaturga Elena Bucci e un maestro del live electronics quale Luigi Ceccarelli. È a loro che si deve Se resistere dipende dal cuore. Ascoltando Amelia Rosselli, in scena martedì 11 luglio sul palcoscenico del Teatro Rasi, alle 21. Lo spettacolo – una produzione di Edison Studio, Le belle bandiere, Nuova Consonanza e Ravenna Festival – si completa con il disegno luci di Daria Grispino e la diffusione sonora di Andrea Veneri. Biglietti: posto unico numerato 15 euro (ridotto 12 euro); under 18: 5 euro.