Temperature artiche per la Befana: attesa la neve sui colli romagnoli

L'inverno si riprende la sua stagione e tra poche ore spazzerà via il possente anticiclone nord-africano che nei giorni scorsi aveva fatto schizzare su valori decisamente anomali le temperature sui rilievi, regalando a cavallo del capodanno giornate dal sapore primaverile. Ma all'orizzonte si intravede un importante cambiamento atmosferico, che si concretizzerà a ridosso dell'Epifania e che riporterà la neve anche a quote collinari.

E' atteso infatti l'arrivo di una perturbazione artica proveniente dal nord Atlantico che si manifesterà da mercoledì pomeriggio sulla Romagna con piogge e nevicate che rapidamente si avranno oltre i 400-500 metri. Le temperature, che raggiungeranno punte massime di 14°C sotto la spinta temporanea dei venti di caduta dall'Appennino, in Romagna noti come Garbino, subiranno tra il pomeriggio e la sera una sensibile diminuzione, anche per effetto dei venti dai quadranti nord-orientali. L'Epifania sarà inizialmente perturbata, con le ultime precipitazioni sulla Romagna, nevose a quote collinari: secondo i modelli matematici dell'Arpae sono attesi tra gli 8 ed i 25 millimetri di precipitazione.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "correnti fresche di origine nord-atlantica apporteranno condizioni di cielo poco nuvoloso fino alla giornata di sabato. Nel corso della giornata di domenica la formazione di un nuovo minimo depressionario sottovento alle Alpi apporterà un nuovo peggioramento anche sulla nostra regione con probabili precipitazioni nevose anche a quote basse. Le temperature saranno pressoché stazionarie, con valori minimi inferiori allo zero".