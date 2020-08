Ecco come eccellenza e rispetto per l’ambiente vanno di pari passo

L’ambiente è un bene di tutti ed è responsabilità comune viverlo in maniera più consapevole.

Negli ultimi anni, per fortuna, tale consapevolezza si sta diffondendo tra la popolazione. Sempre più persone, infatti, pongono maggiore attenzione riguardo al rispetto dell’ambiente, in tutti i settori.

Si è diffuso l’utilizzo di auto ibride, che hanno emissioni nocive ridotte (o, in alcuni casi, addirittura assenti), si prediligono elettrodomestici di elevata classe energetica, così da limitarne i consumi, si opta per infissi di casa che evitino inutili dispersioni di calore. Ed è proprio in casa che è possibile assumere tante piccoli comportamenti virtuosi, nonché preferire soluzioni a basso impatto ambientale.

Ad esempio, la scelta del pavimento: il parquet è fatto in legno, materiale naturale; eppure si può, erroneamente, pensare che per creare un buon prodotto si debba deforestare in maniera selvaggia. Per fortuna, non è così.

Per assicurarsi di optare per un prodotto d’eccellenza, nonché eco friendly, è sufficiente rivolgersi ad un’azienda seria e ben consapevole di cosa significhi lavorare in armonia con l’ambiente che ci circonda. A tal proposito, Original Parquet vanta un impianto di nuovissima generazione con le più sofisticate tecnologie, atte a proteggere la salute dei propri operatori e pensate per avere minimo impatto ambientale.

Si tratta di un’azienda che produce pavimenti in legno di alta qualità e vanta un’esperienza di oltre 25 anni. Dislocata su tre stabilimenti, il cui principale è sito nel cuore della Romagna, Original Parquet si è affermata come leader nel settore, sia Italia che in Europa.

Ciò che la caratterizza sono professionalità e passione, nonché il connubio tra artigianalità e tecnologia; punti di forza sono anche la creatività e l’estro tipici dell’artigianato italiano. Oltre all’impegno nell’innovazione e nello sviluppo di nuove soluzioni industriali, l’Azienda difende e promuove le caratteristiche tipiche della cultura italiana, creando uno stile unico e personale.

La continua ricerca sui materiali per salvaguardare dall’immissione di sostanze nocive l’ambiente gli operatori di produzione e gli stessi clienti, ha portato l’azienda all’uso di vernici all’acqua e di colle classificate nella categoria E1 a basso rilascio di formaldeide.

Original Parquet è anche in grado di produrre pavimenti a zero emissioni di formaldeide, sui quali l’azienda ha ottenuto il risultato F**** (4 stelle) della prova JIS giapponese. Tutti i pannelli di multistrato utilizzati per questo tipo di produzioni sono certificati CARB PHASE II e TSCA Title VI.

Original Parquet continua a lavorare alacremente per impattare sempre meno sull’ambiente. Infatti, nel 2011 ha ottenuto la certificazione internazionale FSC® C106780, specifica per il settore forestale e i prodotti derivati dalle foreste. Ottenerla significa poter dimostrare in maniera trasparente e controllata il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile, tutelando l’ambiente naturale, portando vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurando l’efficienza in termini economici.

Nel 2016, poi, Original Parquet ha ottenuto PEFC™ 18-31-932, un sistema di certificazione per la gestione sostenibile delle foreste. È un’iniziativa internazionale, basata su una larga intesa delle parti interessate all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale. Vi partecipano i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, dei consumatori finali, degli utilizzatori, dei liberi professionisti, del mondo dell’industria del legno e dell’artigianato. Tra gli obiettivi spicca quello di migliorare l’immagine della selvicoltura e della filiera foresta–legno, fornendo di fatto uno strumento di mercato che consenta di commercializzare legno e prodotti della foresta derivanti da boschi e impianti gestiti in modo sostenibile.

A queste attenzioni si affiancano, sempre, la qualità e la personalizzazione del prodotto attraverso una continua ricerca per trovare nuove finiture e nuove essenze da immettere sul mercato.

Se si desidera dare un nuovo aspetto alla pavimentazione della propria casa (o, perché no, del proprio ufficio), rispettando, nel contempo, l’ambiente è possibile contattare Original Parquet compilando il form sul sito, oppure chiamando il numero +39.0544.80696.

È anche disponibile l’indirizzo mail original@originalparquet.com.

Verranno fornite tutte le informazioni di cui si ha bisogno.

Inoltre, gentilezza e cortesia aspettano tutti coloro che si recheranno presso lo showroom di Original Parquet, sito in Via del Lavoro 4 ad Alfonsine (Ravenna).