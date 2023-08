Beach tennis, a Cervia si disputano i Campionati italiani assoluti

La spiaggia Fantini Club, a Cervia, ospita per tutto il mese di settembre e fino a metà ottobre, un ricco programma di eventi dedicati ad ogni disciplina sportiva. Il primo appuntamento è una grande novità sulla spiaggia del Fantini Club. Dal 6 al 10 settembre arrivano, infatti, i Campionati Italiani Assoluti Outdoor di Beach Tennis.

In campo a contendersi il titolo italiano, ci saranno i migliori atleti del panorama nazionale per le categorie doppio e singolo, maschile, femminile e misto. In concomitanza, dal giovedì alla domenica si terranno i tornei collaterali agli Assoluti “Oltre gli italiani al Fantini Club Beach Tennis”. Si partirà con le categorie under 14 e under 16 (doppio maschile, femminile e misto) nelle giornate di giovedì e venerdì, per proseguire sabato e domenica con le categorie LIM.3.1 e LIM.4.1, sempre doppio maschile, femminile e misto, e domenica con i Tornei TPRA, maschili e femminili. (Iscrizioni e regolamento sul sito myFitp)

Le finali dei Campionati Italiani Assoluti, sono in programma domenica 10 settembre, dalle ore 15.00. A seguire, si svolgerà la cerimonia di premiazione. L’ingresso è libero per tutti i giorni di gara.