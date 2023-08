Beach tennis, oltre 200 atleti in gara a Lido di Classe per il Raduno nazionale giovanile

Tanti atleti in gara al Raduno Nazionale Under di Beach Tennis. Domenica si è tenuto l'evento diretto dall’organizzatore Luca Capelli di Kappesport a Lido di Classe presso gli stabilimenti balneari Korasol e Horizon. Sotto il caldo sole estivo, oltre 200 giovani talenti si sono riuniti per competere e celebrare la loro passione per il beach tennis. I partecipanti provenivano da diverse parti d’Italia, con età comprese tra gli 8 e i 16 anni.

Nonostante l'ardore della competizione, c'è stato un forte spirito di fair play tra i partecipanti, che si sono incoraggiati a vicenda e hanno applaudito le mosse migliori. Una delle caratteristiche più eccezionali di questo raduno è stata la partecipazione attiva dei genitori, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostenere i giovani atleti. Alla fine del torneo, i vincitori sono stati festeggiati con cerimonie di premiazione emozionanti. Ogni vincitore ha ricevuto un trofeo e un applauso caloroso dal pubblico.

Come ricordano gli organizzatori: "L'importanza era nella partecipazione e nell'esperienza condivisa, più che nei risultati. In un periodo in cui la sedentarietà e la dipendenza dalla tecnologia sono sempre più diffuse tra i giovani, eventi come il Raduno Under di Beach Tennis dimostrano quanto sia importante promuovere lo sport e uno stile di vita attivo. Questi giovani atleti sono un esempio brillante del potenziale dei giovani quando vengono incoraggiati a coltivare la loro passione".