Dall'Ironman al tour mondiale di beach volley: il grande sport arriva sulla spiaggia di Cervia

Settembre e ottobre saranno due mesi dedicati al grande sport sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia: tra beach volley, beach tennis, bike, nuoto e la tappa italiana dell’Ironman, gli sportivi non avranno modo di annoiarsi.

Si parte già il 3 settembre, quando lo stabilimento balneare cervese ospiterà la terza edizione della Mile Classic Cervia, l'evento dedicato agli amanti del nuoto in acque libere che si disputa su un miglio classico (1852 metri) A seguire, dal 6 al 10 settembre, è in arrivo una novità: i Campionati Italiani Assoluti Outdoor di beach tennis. In campo a contendersi il titolo italiano, ci saranno i migliori atleti del panorama nazionale per le seguenti categorie: doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, singolo femminile, singolo maschile.

L’8 settembre si terrà invece la settima edizione del Forum “Lo Sport fa Viaggiare”. Il turismo sportivo è un segmento di mercato dal potenziale ancora non del tutto espresso in grado di contribuire in maniera importante ad attivare le economie locali in numerosi comparti: hospitality, ristorazione e promozione del territorio. Sportur Travel promuove anche quest’anno un appuntamento dedicato, appunto, all’analisi della crescita e della potenzialità del turismo sportivo con l’obiettivo di catalizzare le energie di operatori, aziende e realtà istituzionali sull’attività sportiva come risorsa turistica e sottolineare il ruolo dell'Emilia Romagna come regione all’avanguardia nell'accoglienza di eventi sportivi nazionali ed internazionali, nell'offerta di impianti sportivi di alta qualità e nella ricettività alberghiera.

Il 13 settembre si conclude la stagione 2023 degli Incontri con l’Autore sulla spiaggia del Fantini Club. Il direttore della rivista “Correre” Daniele Menarini, intervista Gabriele Ferretti, autore del libro "Correre ed ultracorrere".

Dal 14 al 17 settembre torna poi l’attesissimo Ironman Italy Emilia-Romagna. Il weekend dedicato al circuito americano di triathlon più noto al mondo con tre competizioni internazionali. Un evento che richiama migliaia di atleti da 98 paesi del mondo: quattro giorni di grande sport e tanti eventi collaterali.

Dal 21 al 24 settembre si svolge il Volleyball World Beach Pro Tour Cervia Futures: quattro giorni di gare a coppie con la partecipazione dei migliori atleti presenti sulla scena internazionale, 128 atleti coinvolti, provenienti da oltre 30 nazioni diverse, che andranno a comporre un tabellone maschile ed uno femminile. L'evento, previsto dal 18 al 21 maggio, era stato poi rinviato a causa dell'alluvione.

Dal 30 settembre all’1 ottobre torna invece il ampionato italiano di Triathlon Sprint. Il Triathlon Event Cervia con le attesissime gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono.

Il 6 ottobre ottobre presso il Ristorante Calamàre del Fantini Club verrà consegnato il tredicesimo Premio Sportur “Uomini d’impresa protagonisti”. Il premio è un riconoscimento che viene assegnato a una personalità del mondo imprenditoriale italiano che si sia distinta per i risultati ottenuti. Fra i premiati delle scorse edizioni Nerio Alessandri, Guido Barilla, Urbano Cairo, Massimo Zanetti, Alessandro Benetton, Marco Boglione.

Il 7 e 8 ottobre l’appuntamento è con la 4^ Strade Bianche del Sale Fantini Club. Una cicloturistica per tutti gli appassionati di ciclismo vintage e per gli amanti del paesaggio e delle esperienze di viaggio eno-gastronomiche in bicicletta. Tre percorsi da 35, 65 e 100 chilometri su un tracciato che parte da Cervia e raggiunge le colline dell'entroterra, attraverso borghi e percorsi inesplorati con ben 60 chilometri di strade bianche, nel cuore della Romagna più vera.

La stagione di eventi 2023 si chiude in bellezza il 14 ottobre con il 15esimo Challenger Bech Golf. Una spettacolare giornata di golf in riva al mare, con la partecipazione di Massimo Scarpa, allenatore della Nazionale Italiana Professionisti di Golf e in presenza di testimonial e volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo.