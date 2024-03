Lotta greco-romana, i Portuali conquistano un argento ai campionati italiani under 20

Terminato domenica il Campionato italiano Under 20 di lotta greco-romana ad Ostia (Roma), dove il Csrc Portuali Ravenna ha schierato 4 atleti, con Gilles Rivalta che conquista l’argento nella categoria 130 kg, dopo tre incontri vinti e nonostante l’assenza per un anno dalla materassina, sfiorando la vittoria in una finale combattuta fino all'ultimo secondo. Riccardo Deserti, negli 82 kg, dopo aver vinto due match ha perso la finalina per il bronzo, classificandosi quinto. Buone le prove di Andrea Fabbri nei 60 kg e di Francesco Segurini nei 63 kg. Lo staff tecnico è rimasto comunque soddisfatto in quanto tre dei quattro atleti erano under 17, ma allo stesso tempo si rientra nella palestra di via Antico Squero con tante cose da migliorare e su cui lavorare.