Per il Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima oro con Matteo Galassi

Lo spadista cervese Matteo Galassi, dopo il nono posto alla seconda Prova Nazionale Assoluta di spada maschile su ben 335 partecipanti, ha vinto l'oro nella seconda Prova Nazionale Giovani che si è disputata domenica 17 marzo a Catania, qualificandosi come primo di categoria ai Campionati Nazionali Giovani. Galassi è primo nel ranking nazionale nella Categoria Giovani, classe 2005, secondo anno Giovani. Altra doppietta d’oro da incorniciare per il Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima artefice dei risultati in campo Italiano ed Internazionale dove si ricorda sempre la doppietta dell’azzurro nella gara individuale e a squadre giocata in casa a Udine in gennaio in Coppa del Mondo “Under 20” di spada.

Matteo, convocato ai prossimi Mondiali Giovani a Riyadh che si svolgeranno dal 12 al 20 aprile, sarà nel ritiro premondiale a Formia insieme alla sua Maestra convocata Greta Pirini che si svolgerà dal 2 al 6 aprile. Un risultato che indica ancora una volta quanto la scuola della scherma di Cervia “Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima” sia forte nell’insegnamento sempre aggiornata, al vertice e Professionale. Bene anche Samuel Quartieri, primo anno categoria Cadetti, classe 2009, che si è qualificato nelle varie prove di categoria.

Nel weekend 16-17 marzo si sono svolti a Faenza i Campionati Regionali Gran Premio Giovanissimi “Under 14” di spada femminile e maschile con Kevin Grego al 5* posto nella categoria giovanissimi. Da segnalare il 14esimo posto di Achille Tahirovic e il 20esimo di Lorenzo Paganelli. Grego ha inoltre partecipato anche alla prova integrata di paralimpica di spada nella medesima categoria arrivando al 1* posto, dando il contributo in qualità d’atleta partecipe a queste iniziative proficue. Nella Categoria maschietti 19esimo Giacomo Romboli, 22esimo Giacomo Fantini, 31esimo Alessandro Raggi, 36esimo Nathan Pagliacci, mentre nelle bambine un buonissimo ottavo posto a premiazione di Bianca Ioli e al 12esimo posto Chantal Rebecca Rovigatti.

Per Matilde Gianfanti nella Categoria Giovanissime è arrivata la medaglia di bronzo. Buonissimo il 12esimo posto di Valentina Righi, mentre Giulia Neri e Megan Fusconi hanno chiuso 17esima e 18esima. Nono posto per Pietro Cidioli ed ottima condotta di gara a riguardo degli Allievi. Argento per Diego Rustighi, nono Alessandro Moretti e 21esimo Lorenzo Benvenuti. Venerdì scorso in tempi da record nella preparazione hanno completato la squadra di spada femminile di C1: Valeria Malavolti, Lea Mastrorosa, Francesca Lilliu, Mishel Bondi un quartetto da applausi dove le ragazze sono state splendide tutte in via di crescita, mentre nella serie C1 di spada maschile hanno partecipato: Jacopo Budini, Samuel Quartieri, Luca Righi, Francesco Cenni, Thomas Neri, vista l’età di questi ragazzi giovanissimi dobbiamo fare i doverosi complimenti nell’aver affrontato queste due giornate di gara allenamento.