Conto alla rovescia per il Tour de France 'romagnolo': anche la piazza di Cervia si tinge di giallo

Ieri sono scattati i cento giorni dalla partenza della Grande Boucle, che per la prima volta quest’anno partirà in Italia, e che con la seconda tappa (Cesenatico- Bologna il 30 giugno) attraverserà Cervia. Come altri Comuni vicini, anche Cervia in omaggio al Tour de France ha scelto di “tingere” di giallo uno dei monumenti cittadini più significativi. Fino a dopo Pasqua il Palazzo comunale sarà illuminato con il colore simbolo del Tour, la corsa ciclistica diventata uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.