L'edizione 2023 del torneo Martini è stata un successo

E’ stato un successo il Torneo Martini 2023, un evento che è stato vincente dentro e fuori dal campo. Ben 29 squadre si sono affrontate in 45 partite disputate in 4 giorni dove protagonisti sono stati ragazzi provenienti da Emilia Romagna, Veneto e Marche.

Una vera e propria festa della pallacanestro che ha visto impegnati Under 14 Silver, Under 13 Elite, Under 13 Silver, Esordienti 2011, Aquilotti 2012/13 e Scoiattoli 2014 in gare molto equilibrate e divertenti in un Campus che è stato una gran bella bolgia di tifo.

“È stata un’esperienza stupenda – afferma Cristian Fabbri, presidente della Raggisolaris Academy – ed è stato bellissimo vedere quanto tutti i ragazzi si siano divertiti. Anche le società sono state entusiaste e infatti tutte hanno scritto articoli o fatto post sui social network parlando dell’evento. Il Petrarca Padova, una società storica e blasonata, ha addirittura utilizzato come immagine di copertina della sua pagina Facebook la foto della sua squadra che ha vinto il torneo Under 13 Elite.

Il Martini è stata anche un’occasione per misurarsi con realtà importanti provenienti da molte regioni e averlo riproposto dopo due anni in cui non eravamo riusciti ad organizzarlo a causa del Covid, è un bel segnale di ripartenza per tutto il nostro movimento.

Credo sia stato anche un evento importante per Faenza, perché ha coinvolto nei giorni di gara alberghi e ristoranti viste le tante famiglie presenti ed è servito anche per far conoscere quanto sia stupenda la nostra città.

Un ringraziamento speciale lo voglio fare ai nostri sponsor Daniela Brunetti (Private Banker Sanpaolo Invest), Tampieri , Saip , Gimar, Aquatech, Italian Business Service, La Birreria e Grstell, perché senza di loro non saremmo riusciti ad organizzare il Martini. Grazie davvero per questa indimenticabile settimana di pallacanestro”.

Le classifiche dei sei tornei

Under 14 Silver

1) SG Fortitudo Bologna 2) Junior Basket Ca’ Ossi Forlì 3) Aics Forlì 4) Vis 2008 Ferrara 5) Raggisolaris Academy 6) International Imola 7) Livio Neri Cesena 8) Basket 2005 Cesena

Under 13 Elite

1) Petrarca Padova 2) Sancat Firenze 3) Basket Mestre 4) Raggisolaris Academy 5) SG Fortitudo Bologna 6) Junior Basket Ca’ Ossi Forlì

Under 13 Silver

1) Raggisolaris Academy 2) Compagnia dell’Albero Ravenna 3) International Imola

Esordienti 2011

1) Bees Pesaro 2) Raggisolaris Academy 3) Junior Basket Ca’ Ossi Forlì 4) International Imola 5) Compagnia dell’Albero Ravenna 6) Basket Mestre

Aquilotti 2012/13

1) International Imola 2) Raggisolaris Academy 3) Jolly Basket Reggio Emilia 4) Aics Forlì

Scoiattoli 2014

1) Jolly Basket Reggio Emilia 2) International Imola 3) Basket 2005 Cesena 4) Raggisolaris Academy.