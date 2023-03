Basket, al via la prevendita per il derby dell'OraSì contro Rimini

Reduce da due vittorie consecutive e dalla settimana si sosta per il weekend dedicato alle finali di Coppa Italia, l’OraSì torna in campo al Pala De Andrè ospitando la RivieraBanca Basket Rimini nel derby valido per la penultima giornata della stagione regolare del Girone Rosso di Serie A2, in programma alle 17 di domenica 19 marzo.

Al via da domani, martedì 14 marzo, la prevendita dei biglietti, che saranno disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv). Tagliandi disponibili anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, da mercoledì 15 a venerdì 17 marzo, dalle 9 alle 12.30.

Prevista inoltre un’apertura straordinaria della biglietteria del Pala De Andrè nel giorno della gara, domenica 19, dalle 11 alle 13. La biglietteria aprirà poi dalle ore 16 di domenica, così come i cancelli del palazzetto. Si ricorda inoltre ai sostenitori ospiti che non sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti presso la biglietteria del Pala De Andrè il giorno della partita. I tagliandi ospiti devono essere acquistati in prevendita.

Vengono inoltre comunicate le modalità di accesso al palazzetto ravennate per la tifoseria ospite, a cui sono riservati un ingresso a un parcheggio apposito. L’ingresso è quello su viale Europa, mentre per il parcheggio è possibile utilizzare le aree del centro commerciale Teodora, situato proprio in viale Europa, sul lato della strada opposto al Pala De Andrè.