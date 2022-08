Basket, la serie A1 arriva a Ravenna: sfida tra Virtus Bologna e Pesaro

Domenica 4 settembre alle 19 il PalaCosta ospiterà la partita amichevole tra due squadre di serie A1: la Virtus Segrafedo Bologna vicecampione d’Italia e la VL Carpegna Prosciutto Pesaro. Un regalo alla città da parte del Basket Ravenna, organizzatrice dell’evento, che permetterà a tutti gli appassionati di vedere dal vivo, tra gli altri, grandi giocatori come Teodosic, Belinelli, Hackett, Delfino, Moretti e Tambone, che proprio a Ravenna ha spiccato il volo per la sua carriera ed è rimasto legatissimo alla città.

Sarà anche una super sfida in panchina tra due coach vincenti come Sergio Scariolo e Jasmin Repesa. Un’occasione speciale per dare il via ad una stagione che vedrà disputarsi i campionati Europei proprio in Italia nel mese di settembre. I biglietti, al costo unitario di 10 euro, saranno disponibili online sul circuito Vivaticket a partire da lunedì 22 agosto.