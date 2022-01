Serie B: I Raggisolaris cominciano male il girone di ritorno. Al Pala Rossini vince Ancona

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno dei Raggisolaris, caduti sul campo della Luciana Mosconi Ancona, dimostratasi in ottima condizione fisica e mentale. Per i faentini ci sarà l’occasione di riscattarsi domenica prossima al PalaCattani nel derby con Rimini, sfida affascinante che di sicuro non deluderà le attese dentro e fuori dal campo.

I Raggisolaris partono forte con un perentorio 12-5, ma Ancona risponde a suon di triple, come dimostra il 5/7 dall’arco nel primo quarto che vale il 29-19 al primo riposo.

L’orgoglio faentino viene subito chiamato in causa ed infatti nei restanti trenta minuti i Raggisolaris provano a ricucire il gap arrivando però soltanto fino al -6 in una occasione (48-54 nel terzo periodo) con Ancona che ha il merito di colpire sempre con canestri pesanti ad ogni tentativo di rimonta. La Luciana Mosconi vince con merito, per i Raggisolaris un passivo troppo pesante per quello che si è visto in campo.

Luciana Mosconi Ancona - Raggisolaris Faenza 77-59 (29-19, 15-16, 15-15, 18-9)

Luciana Mosconi Ancona: Alberto Cacace 22 (6/8, 3/6), Lorenzo Panzini 10 (2/4, 2/2), Andrea Quarisa 9 (3/4, 0/0), Simone Pozzetti 8 (1/3, 1/1), Simone Centanni 8 (2/3, 1/5), Yannick Giombini 8 (1/2, 2/7), Tommaso Minoli 6 (1/3, 1/1), Thomas Aguzzoli 6 (2/3, 0/0), Alessio Zandri 0 (0/0, 0/0), Veselin veselinov Gospodinov 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Andrea Quarisa 9) - Assist: 15 (Tommaso Minoli 6)

Raggisolaris Faenza: Giovanni Poggi 15 (4/6, 2/3), Marco Petrucci 14 (4/7, 1/3), Simone Aromando 13 (3/12, 1/2), Giacomo Siberna 10 (2/5, 2/4), Riccardo Ballabio 4 (0/1, 1/3), Thomas Reale 2 (1/1, 0/3), Sebastian Vico 1 (0/5, 0/2), Marco Morara 0 (0/2, 0/0), Pietro Ugolini 0 (0/2, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 26 13 + 13 (Simone Aromando 12) - Assist: 11 (Giovanni Poggi, Sebastian Vico 3)