Serie B: I Raggisolaris lottano ma si arrendono alla capolista Roseto

I Raggisolaris Faenza lottano ma si arrendono alla capolista Roseto. Al Pala Cattani, gli abruzzesi dimostrano tutto il loro valore, ma i faentini non sfigurano giocando una grande gara. Lo stop dovuto al Covid-19 non si è sentito grazie all’atteggiamento del gruppo e buono è stato anche il debutto di Molinaro, subito calatosi nella nuova realtà. Tante ottime notizie in vista di un mese ricco di partite dove i Raggisolaris arrivano al meglio. Il prossimo impegno sarà domenica alle 18 in casa della Npc Rieti.

Il match è sempre combattuto e sul filo dell’equilibrio. Roseto raggiungere il 20-8, ma i Raggisolaris rispondono con un break di 13-1 propiziato da sette punti di Aromando e raggiungono il 21-21. La fiammata faentina arriva nel terzo quarto sul 56-50 poi Nikolic ricuce il gap, dando il via ad una accesissima volata finale. Poggi a 3’ dalla fine firma la tripla del 74-74 poi è protagonista di un episodio contestato (fallo antisportivo) che regala a Roseto i liberi dell’81-74 a meno di due minuti dalla sirena. I Raggisolaris reagiscono e si portano sotto 77-81 poi però il canestro respinge due conclusioni da sotto che avrebbero cambiato la partita. Nel finale Roseto chiude i conti dalla lunetta.

Raggisolaris Faenza - Liofilchem Roseto 79-84 (21-23, 20-21, 24-18, 14-22)

Raggisolaris Faenza: Simone Aromando 20 (4/4, 0/4), Riccardo Ballabio 15 (5/7, 1/3), Sebastian Vico 13 (5/9, 0/4), Giovanni Poggi 11 (2/4, 1/4), Marco Petrucci 9 (1/2, 2/5), Lorenzo Molinaro 9 (3/4, 1/3), Giacomo Siberna 2 (1/1, 0/1), Thomas Reale 0 (0/0, 0/0), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0), Fabio Cortecchia 0 (0/0, 0/0), Alesssandro Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Simone Aromando 13) - Assist: 16 (Riccardo Ballabio 6)

Liofilchem Roseto: Andrea Pastore 17 (2/5, 3/7), Aleksa Nikolic 17 (7/13, 0/1), Valerio Amoroso 16 (4/6, 2/7), Nicola Mei 14 (0/0, 2/4), Alfonso Zampogna 13 (2/3, 3/6), Edoardo Di emidio 5 (0/0, 1/4), Riccardo Bassi 2 (1/5, 0/0), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/1), Niccolò Gaeta 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mariani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 30 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Riccardo Bassi 7) - Assist: 21 (Edoardo Di emidio 6)