Serie A1 femminile, quarto rinvio consecutivo per Faenza: salta anche il match con Broni

La E-Work Faenza Basket Project comunica in una nota di stampa che in accordo alla richiesta della squadra ospitante, la partita con la Costruzioni Italia Broni è rinviata a data da destinarsi.

Il match in programma domenica 16 gennaio al PalaBrera era in programma per la 16ª giornata, 2° di ritorno, della Techfind Serie A1 di basket femminile.

Il motivo del rinvio è dettato dalla presenza di alcuni casi di positività al coronavirus covid-19 nei due gruppi squadra.

Per Faenza si tratta del quarto rinvio consecutivo dopo gli stop dei match contro Allianz Geas Sesto San Giovanni, Akronos Moncalieri e Gesam Gas e Luce Lucca.

La data del recupero verrà comunicata nei prossimi giorni. Nella nota di stampa la Faenza Basket Project "ringrazia Broni per la collaborazione in questo momento difficile da affrontare per entrambe le società".