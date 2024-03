Si giocherà negli impianti sportivi di Ponte Nuovo, Fosso Ghiaia, Lido Adriano, Punta Marina, Lido di Savio, San Pietro in Campiano, Classe e San Zaccaria. Nel pomeriggio di venerdì 29 marzo è prevista la tradizionale cerimonia di presentazione, con relativa sfilata di tutte le squadre partecipanti, al Bagno Marena di Lido di Savio.

Il valore e il blasone delle tantissime squadre partecipanti conferma il ruolo di più grande manifestazione di calcio giovanile in Europa che la Ravenna Cup ha saputo conquistarsi, solo alcune delle squadre partecipanti Juventus, Fiorentina, Empoli, Udinese, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Pisa, Hellas Verona ....ma anche il valore di un evento di fine Marzo di grande impatto turistico per il territorio, con i numerosissimi alberghi e villaggi turistici riempiti.

96 società, 215 squadre divise in 8 impianti sportivi, 19 Paesi rappresentati, tra cui il Giappone, Usa, Azerbaigian, Emirati Arabi Uniti, 4 giorni di torneo e circa 10.000 tra giovani calciatori, genitori ed accompagnatori: sono questi i numeri della Ravenna Cup, la manifestazione clou nell’intensa attività organizzativa della Agenzia Futuri Campioni, riservata a tutte le categorie, in programma dal 29 Marzo al 1 Aprile nel territorio comunale di Ravenna.

Torna la grande manifestazione di calcio giovanile: partite in otto impianti sportivi del territorio

In arrivo 215 squadre da tutto il mondo: migliaia di calciatori in città per la Ravenna Cup