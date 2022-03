Il Ravenna sa solo vincere, Bagnolese stesa con un successo netto

Squadra in casa

Non si ferma il Ravenna di Dossena, che infila la decima vittoria consecutiva imponendosi 3-0 sul campo della Bagnolese e restando a -3 dalla capolista Rimini, anch'essa vittoriosa domenica pomeriggio contro il Borgo San Donnino. Già al 5' i bizantini esultano: sugli sviluppi di un corner Prati trova in area Calì, che con un diagonale fa 0-1. Al 19' raddoppio ospite col "solito" Saporetti, che dal limite dell'area mette la sfera all'incrocio trovando così il 22esimo centro in campionato. Al 65' pasticcio difensivo dei padroni di casa, ne approfitta Guidone che chiude il match. Nel prossimo turno, al Benelli arriverà l'Aglianese.