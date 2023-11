Calcio giovanile, i risultati del Faenza: stop per l'Under 19 che guida ancora

Frenata per l’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che viene battuta 3-1 nel posticipo dai bolognesi del Granamica. In parità fino a metà del secondo tempo, i manfredi, andati in rete con Emiliani, hanno cercato il successo, colpendo due traverse e sprecando una occasione a portiere battuto, ma sono stati puniti da due gol subiti in contropiede negli ultimi cinque minuti. Nonostante il passo falso, i biancoazzurri mantengono la vetta agganciati però dal Misano, prossimo avversario sabato 2 dicembre (ore 15) allo stadio “Bruno Neri”. Proprio il Misano, dimostrando velocità e qualità, ha superato 4-1 l’Under 19 della Virtus Faenza di Alessandro Tosti che pure aveva chiuso in vantaggio il primo tempo con gol in ripartenza segnato da Righini. Sabato prossimo ancora una trasferta per i biancoverdi, questa volta sul campo della Savignanese.

Non cambia il cammino per l’Under 17 Elite (Allievi 2007) della Virtus di Daniele Valmori impegnata in un torneo molto competitivo, battuta di misura in casa dal Progresso. A segno Salami per i biancoverdi. Pari senza reti per il Faenza Under 16 (Allievi 2008) di Alberto Fiorentini con l’Imolese al termine di una bella prestazione, con occasione da gol e vittoria negli ultimi minuti. Nel campionato Under 16 interprovinciale (Allievi 2008) la Virtus di Mattia Ravara vince 2-0 in trasferta sul campo dello Juvenilia a Imola. A segno sono andati De Cesari e Frioni. Buona partita per ordine e atteggiamento dei biancoverdi.

Per quanto riguarda le due squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), con i colori della Virtus. La regionale, affidata a Graziano Fantoni ha pareggiato 1-1 in casa del Riccione, recuperando dopo lo svantaggio con il gol firmato da Plescia. Sono stati due azioni da palla inattiva, un calcio d’angolo per i padroni di casa e una punizione per i manfredi, realizzata da, a fissare il risultato. Successo largo per la provinciale di Matteo Negrini, che ha superato 8-0 il Brisighella: quaterna di Conti, doppietta di Dalmonte, gol di Penazzi e Rossi. Nel campionato Under 14 (Giovanissimi 2010) la Virtus di Riccardo Pazzi vince 7-2 con lo Sparta Castel Bolognese. Doppietta di Donati, poi gol di Sheu, Asirelli, Buononato, Dall’Alpi, Placci.

E’andata peggio al Faenza di Fabrizio Ciottoli sconfitta 2-3 in trasferta dal Sampaimola, dopo essere stata in doppio vantaggio con la doppietta di Buzzi. Nel campionato Esordienti 2011 successo del Faenza di Angelo Marchetti nel derby con il Faventia. La Virtus di Mattia Ravara e Matteo Foschini perde invece con il Ravenna.