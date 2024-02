Calcio, il sindaco in visita alle Ravenna Women: "Grazie per portare il nome di Ravenna per l'Italia"

Martedì il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ha voluto portare il suo saluto alla squadra del Ravenna Women al termine della sessione di allenamento. Un'occasione di incontro fra le calciatrici, lo staff e il primo cittadino che ha voluto farsi portatore, in questo momento difficile della stagione, del supporto e la gratitudine di tutta la giunta comunale. Durante l'incontro De Pascale ci ha tenuto a ringraziare la società per l'impegno e la serietà con cui porta in giro per l'Italia il nome di Ravenna, sottolineando la grinta che le calciatrici dimostrano in campo.

La visita era stata promessa dal sindaco al presidente del San Zaccaria Rinaldo Macori al termine dell'incontro che si era tenuto giovedì insieme all'assessore Giacomo Costantini. Durante la riunione tenutasi, Macori aveva fatto il punto sulla stagione sportiva, sul progetto Ravenna Women e sull'andamento delle attività del Centro Sportivo. L'incontro era stato anche l'occasione per fare il punto della situazione sull'avvio e la pianificazione del progetto di realizzazione della tensostruttura presso il centro di San Zaccaria per il quale il comune ha già stanziato l'importo di 530 mila e che attende solo di vedere l'avvio dei lavori.

Prima dei saluti la capitana della squadra Eleonora Petralia ha ringraziato il sindaco per la sua visita consegnandogli la maglia ufficiale della stagione 2023/24 personalizzata per l'occasione.