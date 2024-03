Calcio, il Ravenna torna alla vittoria: un rigore di Nappello stende la Sammaurese

Torna alla vittoria il Ravenna, che domenica pomeriggio batte di misura la Sammaurese al Benelli grazie a un rigore di Nappello e si piazza in seconda posizione. Il Forlì viene infatti scavalcato a seguito della sconfitta subita dai Galletti sul campo del Corticella, mentre la capolista Carpi, che si era imposta sui bizantini domenica scorsa, ha trovato un'altra vittoria col Mezzolara (che ospiterà il Ravenna giovedì prossimo). Ora il podio del girone D dice Carpi 56 punti, Ravenna 54 e Forlì 52.

Avvio propositivo dei padroni di casa, ma Diallo e Calandrini calciano fuori e non trovano il bersaglio grosso. I giallorossi tentano anche con Mancini, tuttavia la palla esce ancora e, nel finale di frazione, cresce la truppa di Taccola, insidiosa con Tamai su punizione (43′) e Nisi (47′) senza però riuscire a segnare. Ripresa che parte bene per la Sammaurese, ma al 60′ l’episodio che svolta la gara. Nisi atterra in area un attaccante bizantino, sul conseguente rigore Nappello batte Ravaioli nonostante il portiere indovini l’angolo. Gli ospiti tentano di rientrare invano, la miglior retroguardia del torneo non si fa scalfire.