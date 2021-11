Calcio, Romagna Women di misura nel derby con Union Sammartinese

Archiviati i primi due turni di coppa con la conquista della semifinale, per le Romagna Women è il momento di rituffarsi nel campionato. La prima giornata del girone di ritorno vede le Romagna Women sfidare, tra le mura amiche l'Union Sammartinese . Un derby per continuare la marcia in campionato, con una cornice di pubblico degna dell'evento.

Partita da subito nervosa, non bella se non a tratti, diretta in maniera insufficiente dal signor Pugliese di Ravenna. Una direzione di gara che ha condizionato il match sin dalle prime battute, inizialmente permettendo i ripetuti interventi fallosi del centrale forlivese senza intervenire con nessuna sanzione, successivamente avvallando le continue sceneggiate delle giocatrici ospiti. In un clima di crescente nervosismo le gialloblù solo a tratti sono riuscite a imporre il proprio gioco con manovre fluide e, in quelle occasioni, hanno sempre messo in difficoltà l'avversario. Romagna Women in vantaggio con Emiliani su imbeccata di Rondinini sembrava il preludio ad un pomeriggio tranquillo, niente di più errato perché parte per la poca precisione nei passaggi e nelle conclusioni, e parte per il furore agonistico delle forlivesi, la gara è risultata alla fine aperta fino all'ultimo minuto di recupero.

Nella fase centrale della prima frazione la Sammartinese, prima con Ivanova da fuori area poi con Cerotti, operava il sorpasso dando poi il via al teatrino della perdita di tempo. Con la maggior caratura tecnica, prima con Emiliani poi con Zani le Romagna Women ribaltavano il risultato creando successivamente altre occasioni da rete. Una doppietto di Emiliani e un gol di Zani che regalano i tre punti alle Romagna Women in virtù della maggiore caratura tecnica. Tre punti che sono importanti proprio per come sono venuti, con grinta e caparbietà.

Queste sono le partite che aiutano a crescere in autostima e sarà un insegnamento che tornerà utile nel proseguo del campionato. La prossima domenica le Romagna Women faranno visita all'Osteria Grande con l'intento di proseguire la marcia nelle posizioni alte della classifica.