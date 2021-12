Calcio, ultima sconfitta per l'Alfonsine: esclusa dal campionato di Eccellenza

Termina nel peggiore dei modi il 2021 dell'Alfonsine Fc 1921. Proprio nell'anno del centenario della squadra, arriva l'esclusione dal campionato di Eccellenza, sommato a una ammenda di 6mila euro per la società. Mentre la città si apprestava a celebrare il centenario della sua squadra di calcio, con anche l'annullo filatelico speciale delle Poste, arriva l'alt del giudice sportivo. Infatti dopo non essersi presentata in campo per due domeniche consecutive l'Alfonsine Fc 1921, oltre all'ultima sconfitta a tavolino per 3-0 e al punto di penalizzazione in classifica, ha subito la multa e l'esclusione dal campionato.

Un epilogo che è giunto dopo che a novembre per due volte l'Alfonsine si era presentato in campo con appena 7 giocatori (numero limite per poter disputare una partita di calcio) e in entrambe le occasioni, prima contro il Diegaro poi contro il Cotignola, la squadra avrebbe perso un calciatore per infortunio, ponendo di fatto limite ai match per mancanza del numero sufficiente di giocatori. Nelle due giornate successive l'Alfonsine Fc 1921 non si è presentato in campo e questo ha portato il giudice sportivo alla decisione definitiva dell'esclusione. Un finale mesto non solo per la squadra, ma per tutta la comunità alfonsinese.