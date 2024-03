Il Ravenna cede il primo posto al Carpi, Gadda: "Perdere così è veramente incredibile"

Sconfitta lieve in termini di punteggio (1-0), ma pesante in termini di classifica per il Ravenna a Carpi, che cede la vetta del girone D agli emiliani e scivola al terzo posto dietro anche al Forlì. Al termine della gara, l'allenatore dei giallorossi Massimo Gadda è dispiaciuto per la sconfitta ma soddisfatto della prestazione: "Lo avevo detto alla vigilia che il Ravenna avrebbe dovuto fare la partita perfetta, e io sono convinto che l'abbiamo fatta. Una grande partita da squadra vera, purtroppo nell'unico errore fatto ci hanno punito. Abbiamo avuto almeno 10-11 situazioni pericolose in cui non siamo riusciti a punire il Carpi, sta tutto lì. Sono dispiaciuto per questi ragazzi perché perdere una partita così è veramente incredibile. Il Ravenna ha giocato una grandissima partita".

Mancano 7 gare al termine della stagione regolare, può ancora succedere di tutto. "Il campionato è apertissimo - commenta Gadda -, adesso Carpi e Forlì diventano le favorite, ma lo sapevamo già prima. Sette partite sono tante, dobbiamo recuperare subito, domenica in casa abbiamo la partita più importante dell'anno (contro la Sammaurese, ndr) perché dobbiamo rimetterci in pista subito e cercare di fare un grande finale di campionato. Non eravamo partiti per questo, però ci proviamo, perché anche oggi la squadra ha dimostrato di essere forte".