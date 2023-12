Calcio, un altro 0-0 per il Ravenna: senza gol anche la sfida al Certaldo ultimo in classifica

Terzo pareggio consecutivo senza reti per il Ravenna: dopo quello di Forlì e contro il Progresso, i giallorossi lasciano due punti sul campo dell'ultima della classe, il Certaldo, ma non abbandonano la prima posizione. Ora la classifica dice Ravenna 30, Victor San Marino 29 e Corticella 27 assieme al Lentigione. Sul pesante campo toscano, la prima metà di gioco termina senza reti, un'occasione per parte: Akammadu che trova un attento Cordaro e per i romagnoli Marino per poco non sfrutta un'indecisione di Fontanelli. Nella ripresa i romagnoli non trovano la via del gol per la terza gara consecutiva e devono accontentarsi dell'ennesima 'x'.